Госдума приняла закон об индексации пенсий в трех чтениях

Пенсии проиндексировали на 8,6% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Государственная дума РФ приняла закон об индексации пенсий выше уровня инфляции в трех чтениях. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Госдумы.

«Доплата положена 30,8 млн россиян-получателей страховой пенсии. На выплаты Пенсионному фонду дополнительно потребуется 172,8 млрд рублей. Это позволит снивелировать рост инфляции, как заявил президент Владимир Путин», — сообщила депутатам член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.

По словам Бессараб, в среднем пенсии увеличатся на 1400 рублей. Принятие закона позволит российским пенсионерам уже с 1 февраля получать повышенные выплаты, в том числе за январь. Деньги в бюджете на индексацию есть, заверила Бессараб.

За законопроект проголосовали практически единогласно. Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Проект соответствующих поправок был внесен в Госдуму 17 января. Депутат Госдумы Александр Жуков отметил, что после индексации средний размер пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT.

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