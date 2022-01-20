Госдума приняла закон об индексации пенсий в трех чтениях

Государственная дума РФ приняла закон об индексации пенсий выше уровня инфляции в трех чтениях. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Госдумы.
«Доплата положена 30,8 млн россиян-получателей страховой пенсии. На выплаты Пенсионному фонду дополнительно потребуется 172,8 млрд рублей. Это позволит снивелировать рост инфляции, как заявил президент Владимир Путин», — сообщила депутатам член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.
По словам Бессараб, в среднем пенсии увеличатся на 1400 рублей. Принятие закона позволит российским пенсионерам уже с 1 февраля получать повышенные выплаты, в том числе за январь. Деньги в бюджете на индексацию есть, заверила Бессараб.
За законопроект проголосовали практически единогласно. Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Проект соответствующих поправок был внесен в Госдуму 17 января. Депутат Госдумы Александр Жуков отметил, что после индексации средний размер пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT.
Государственная дума РФ приняла закон об индексации пенсий выше уровня инфляции в трех чтениях. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Госдумы. «Доплата положена 30,8 млн россиян-получателей страховой пенсии. На выплаты Пенсионному фонду дополнительно потребуется 172,8 млрд рублей. Это позволит снивелировать рост инфляции, как заявил президент Владимир Путин», — сообщила депутатам член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. По словам Бессараб, в среднем пенсии увеличатся на 1400 рублей. Принятие закона позволит российским пенсионерам уже с 1 февраля получать повышенные выплаты, в том числе за январь. Деньги в бюджете на индексацию есть, заверила Бессараб. За законопроект проголосовали практически единогласно. Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Проект соответствующих поправок был внесен в Госдуму 17 января. Депутат Госдумы Александр Жуков отметил, что после индексации средний размер пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT.