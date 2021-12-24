Путин назвал выплаты россиянам недостаточными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин на конференции. Москва, путин владимир, пресс-конференция владимира путина
Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, заявил Владимир Путин Фото:

Решения правительства РФ о повышенной индексации МРОТ и прожиточного минимума являются недостаточными. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Принято решение о повышенной индексации МРОТ, прожиточного минимума, подрастут социальные пособия, выплаты, но этого недостаточно, это лишь необходимый минимум, что должно сделать государство. Вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой, [нужно] продолжить курс на подавление инфляции. Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Трансляция заседания шла на youtube-канале RT.

Ранее президент сообщил, что в ближайшее время вырастут выплаты миллионам россиян. Путин также поручил правительству проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решения правительства РФ о повышенной индексации МРОТ и прожиточного минимума являются недостаточными. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Принято решение о повышенной индексации МРОТ, прожиточного минимума, подрастут социальные пособия, выплаты, но этого недостаточно, это лишь необходимый минимум, что должно сделать государство. Вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой, [нужно] продолжить курс на подавление инфляции. Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Трансляция заседания шла на youtube-канале RT. Ранее президент сообщил, что в ближайшее время вырастут выплаты миллионам россиян. Путин также поручил правительству проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...