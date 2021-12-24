Путин назвал выплаты россиянам недостаточными

Решения правительства РФ о повышенной индексации МРОТ и прожиточного минимума являются недостаточными. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Принято решение о повышенной индексации МРОТ, прожиточного минимума, подрастут социальные пособия, выплаты, но этого недостаточно, это лишь необходимый минимум, что должно сделать государство. Вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой, [нужно] продолжить курс на подавление инфляции. Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Трансляция заседания шла на youtube-канале RT.
Ранее президент сообщил, что в ближайшее время вырастут выплаты миллионам россиян. Путин также поручил правительству проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции, пишет RT.
Решения правительства РФ о повышенной индексации МРОТ и прожиточного минимума являются недостаточными. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Принято решение о повышенной индексации МРОТ, прожиточного минимума, подрастут социальные пособия, выплаты, но этого недостаточно, это лишь необходимый минимум, что должно сделать государство. Вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой, [нужно] продолжить курс на подавление инфляции. Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Трансляция заседания шла на youtube-канале RT. Ранее президент сообщил, что в ближайшее время вырастут выплаты миллионам россиян. Путин также поручил правительству проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции, пишет RT.