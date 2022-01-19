В ХМАО погиб рабочий, скатившись с горы на тюбинге

В момент происшествия на базе производились работы по уплотнению трасс Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На муниципальной горнолыжной базе «Северное сияние» в Пыть-Яхе (ХМАО) снегоуплотнитель насмерть раздавил рабочего, решившего во время работы над трассой скатиться на сноутюбинге. Эту информацию URA.RU подтвердил директор ГЛБ Рустам Асултанов.

«Сегодня в 10.48 утра, когда горнолыжная база была еще закрыта (производились работы по уплотнению трасс), один из рабочих, нарушая технику безопасности, решил скатиться на тюбинге. К сожалению, от столкновения со снегоуплотнителем он погиб», — сказал Асултанов.

Отмечается, что погибшим оказался мужчина 1969 года рождения. По словам директора, трассы во время уплотнения не перекрывают, при этом сотрудник не мог не знать о производимых работах. «Все сотрудники предупреждены о том, что работы производятся в утреннее время, когда посетителей нет. Они оставляют свои подписи в журнале по технике безопасности. Для меня загадка, почему он вдруг решил прокатиться на тюбинге, зная, что это смертельно опасно», — заявил директор.

В пресс-службе УМВД, а также в Следственном комитете не ответили на звонок журналиста. В мэрии Пыть-Яха URA.RU пообещали вскоре прокомментировать ситуацию.

Обновлено в 17:18

В мэрии Пыть-Яха рассказали, что по факту смерти сотрудника лыжной базы проводится комплексная проверка. «В настоящее время ведут расследования правоохранители, собрана комиссия по расследованию несчастного случая. После оглашения результатов комиссией будут приняты меры, предусмотренные трудовым, административным и уголовным кодексами», — говорят в администрации. Чиновники добавили, что предварительные выводы комиссии ожидаются через 10-15 дней.

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