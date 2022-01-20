Свердловский замминистра увольняется после скандала в Instagram

Свердловский минобр попал в скандал с Instagram губернатора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель свердловского министра образования Юрий Зеленов подал в отставку по собственному желанию. Чиновник решил уволиться после того, как раскрылось его поручение работникам школ области оставлять одобрительные комментарии под постами губернатора Евгения Куйвашева в Instagram.

«Мое поручение обеспечить от каждого учреждения СПО (среднего профессионального образования — прим. ред.) не менее 10 положительных комментариев под постом губернатора признано ошибочным, это была моя инициатива и нужды в подобном обращении не было. Считаю правильным обратиться к губернатору о своей отставке, что сегодня и будет сделано», — объявил Зеленов в whatsapp-чате с директорами образовательных учреждений.

В областном департаменте информполитики подтвердили URA.RU, что Зеленов написал заявление об уходе. В ведомстве дали понять, что поручение замминистра было его личной инициативой. «Департамент не обращался ни к кому с подобными просьбами или поручениями. Никакой необходимости в этом никогда не было», — заявили там.

Ранее появилась информация, что Зеленов потребовал от директоров и учителей школ писать позитивные комментарии в Instagram губернатора Куйвашева. В специальной инструкции говорилось, что от каждого учреждения должны быть оставлены минимум 10 реплик, восхваляющих Свердловскую область, ее жителей и достижения. Сразу после этого под постами Куйвашева стали появляться комментарии с соответствующим содержанием.

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