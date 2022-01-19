Тюменский губернатор раскрыл, будет ли вакцинироваться его дочь

Всего в регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что подпишет согласие на вакцинирование от коронавируса своей несовершеннолетней дочери. Об этом он заявил во время встречи с руководителями федеральных и региональных СМИ, которое проходит в эти минуты в Тюмени.

«Моей дочери 17 лет. Я подпишу согласие на прививку [от коронавируса]», — рассказал глава Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что всего в регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации. Прививать детей начнут после того, как вакцина поступит в регион — точную дату власти пока не сообщают.