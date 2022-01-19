19 января 2022

Тюменский губернатор раскрыл, будет ли вакцинироваться его дочь

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация. Тюмень, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, вакцина от коронавируса
Всего в регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что подпишет согласие на вакцинирование от коронавируса своей несовершеннолетней дочери. Об этом он заявил во время встречи с руководителями федеральных и региональных СМИ, которое проходит в эти минуты в Тюмени.

«Моей дочери 17 лет. Я подпишу согласие на прививку [от коронавируса]», — рассказал глава Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что всего в регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации. Прививать детей начнут после того, как вакцина поступит в регион — точную дату власти пока не сообщают.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что подпишет согласие на вакцинирование от коронавируса своей несовершеннолетней дочери. Об этом он заявил во время встречи с руководителями федеральных и региональных СМИ, которое проходит в эти минуты в Тюмени. «Моей дочери 17 лет. Я подпишу согласие на прививку [от коронавируса]», — рассказал глава Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что всего в регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет подлежат вакцинации. Прививать детей начнут после того, как вакцина поступит в регион — точную дату власти пока не сообщают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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