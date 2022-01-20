Лукашенко упрекнул Путина в проведении отпуска без него

20 января 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко хочет в Сибирь Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Глава Беларуси Александр Лукашенко посетовал, что президент РФ Владимир Путин ни разу не взял его с собой на отдых в Туву (Сибирь). На встрече с главой республики Владиславом Ховалыгом он назвал регион сказочным. «Мы знаем — там природа сказочная. Не зря президент России… я его часто упрекаю, ну что ты, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: „Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть“. Я все-таки надеюсь, что этот сказочный край, а для меня он сказочный — я его видел в кино, картинках, рассказах — хотелось бы глянуть на этот сказочный край», — сказал Лукашенко. Видео распространил telegram-канал « Пул первого» . Путин неоднократно проводил свой отпуск в Сибири. Компанию ему составлял глава Минобороны Сергей Шойгу, а в 2018 году и глава ФСБ Александр Бортников. На отдыхе президент России гуляет по тайге, купается в озерах и занимается рыбалкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Беларуси Александр Лукашенко посетовал, что президент РФ Владимир Путин ни разу не взял его с собой на отдых в Туву (Сибирь). На встрече с главой республики Владиславом Ховалыгом он назвал регион сказочным. «Мы знаем — там природа сказочная. Не зря президент России… я его часто упрекаю, ну что ты, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: „Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть“. Я все-таки надеюсь, что этот сказочный край, а для меня он сказочный — я его видел в кино, картинках, рассказах — хотелось бы глянуть на этот сказочный край», — сказал Лукашенко. Видео распространил telegram-канал «Пул первого». Путин неоднократно проводил свой отпуск в Сибири. Компанию ему составлял глава Минобороны Сергей Шойгу, а в 2018 году и глава ФСБ Александр Бортников. На отдыхе президент России гуляет по тайге, купается в озерах и занимается рыбалкой.