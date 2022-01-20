Лукашенко упрекнул Путина в проведении отпуска без него

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Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко хочет в Сибирь Фото:

Глава Беларуси Александр Лукашенко посетовал, что президент РФ Владимир Путин ни разу не взял его с собой на отдых в Туву (Сибирь). На встрече с главой республики Владиславом Ховалыгом он назвал регион сказочным.

«Мы знаем — там природа сказочная. Не зря президент России… я его часто упрекаю, ну что ты, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: „Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть“. Я все-таки надеюсь, что этот сказочный край, а для меня он сказочный — я его видел в кино, картинках, рассказах — хотелось бы глянуть на этот сказочный край», — сказал Лукашенко. Видео распространил telegram-канал «Пул первого».

Путин неоднократно проводил свой отпуск в Сибири. Компанию ему составлял глава Минобороны Сергей Шойгу, а в 2018 году и глава ФСБ Александр Бортников. На отдыхе президент России гуляет по тайге, купается в озерах и занимается рыбалкой.

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Глава Беларуси Александр Лукашенко посетовал, что президент РФ Владимир Путин ни разу не взял его с собой на отдых в Туву (Сибирь). На встрече с главой республики Владиславом Ховалыгом он назвал регион сказочным. «Мы знаем — там природа сказочная. Не зря президент России… я его часто упрекаю, ну что ты, махнул сам туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой. Он говорит: „Слушай, ну ты мог бы уже давно сам туда слетать и посмотреть“. Я все-таки надеюсь, что этот сказочный край, а для меня он сказочный — я его видел в кино, картинках, рассказах — хотелось бы глянуть на этот сказочный край», — сказал Лукашенко. Видео распространил telegram-канал «Пул первого». Путин неоднократно проводил свой отпуск в Сибири. Компанию ему составлял глава Минобороны Сергей Шойгу, а в 2018 году и глава ФСБ Александр Бортников. На отдыхе президент России гуляет по тайге, купается в озерах и занимается рыбалкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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