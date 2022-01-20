Модели опубликовали полуобнаженный снимок на фоне храма Большой Златоуст в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU

Модели разместили полуобнаженные фотографии напротив храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Снимок был сделан из апартаментов федеральной сети RentHouse, которой поступили сотни сообщений от людей, чьи религиозные чувства были задеты. Об этом сообщил основатель RentHouse Дмитрий Шабалкин в своем Instagram-аккаунте.

«Ангелина Кузнецова заселилась на основании бартерной рекламы, опубликовала полуобнаженный снимок на фоне храма, отметив в инстаграм один из филиалов RentHouse. [Она] оскорбила чувства верующих, разместив полуголый снимок напротив Храма в Великий праздник Крещение Господне! […] Мы получили сотни сообщений от гостей, чьи религиозные чувства были оскорблены данной публикацией», — рассказал Дмитрий.

Он также уточнил, что девушки уже внесены в «черный список» компании и отныне не смогут стать гостями их сети. «Подобная аудитория в принципе не является целевой для нас. RentHouse — федеральная сеть апартаментов, предназначенных для проживания командированных сотрудников, которых мы очень ценим и надеемся, что данная ситуация не отразится на многолетнем, плодотворном сотрудничестве с юридическими лицами», — дополнил Дмитрий.

Также основатель сети извинился перед верующими от себя и от лица компании: «Приношу извинения верующим за оскорбленные чувства и предупреждаю потенциальных „инстадив“, что мы не поддерживаем подобное проявление своей индивидуальности», — написал он.

Корреспондент URA.RU отправил сообщение Ангелине Кузнецовой с просьбой прокомментировать претензию в ее адрес. На момент публикации новости ответа не было.

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