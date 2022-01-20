Силовики из Чечни похитили жену федерального судьи

Неизвестные совершили нападение на квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева (отец бывшего сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева) и похитили его жену Зарему Янгулбаеву. Инцидент произошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Комитете против пыток.
«Зарему забрали с собой около 7-8 чеченских силовиков. На лестничной клетке женщина потеряла сознание. <…> Ее жизни угрожает огромная опасность», — говорится в сообщении telegram-канала «Комитет против пыток».
Поясняется, что накануне Зарема сдавала тест на коронавирус, скорее всего, она болеет. Помимо этого, у женщины диабет. Силовики не предоставили возможности взять ни инсулин, ни одежду, сообщили в Комитете против пыток.
Неизвестные совершили нападение на квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева (отец бывшего сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева) и похитили его жену Зарему Янгулбаеву. Инцидент произошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Комитете против пыток. «Зарему забрали с собой около 7-8 чеченских силовиков. На лестничной клетке женщина потеряла сознание. <…> Ее жизни угрожает огромная опасность», — говорится в сообщении telegram-канала «Комитет против пыток». Поясняется, что накануне Зарема сдавала тест на коронавирус, скорее всего, она болеет. Помимо этого, у женщины диабет. Силовики не предоставили возможности взять ни инсулин, ни одежду, сообщили в Комитете против пыток.