Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что люди ненавидят США, т. к. эта страна пытается навязать другим странам свою диктатуру, в то время как русских любят по всему миру. Об этом депутат сообщил в ходе лекции для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова.
«Русских любят по всему миру. Я объехал весь мир, все ненавидят американцев, потому что они навязывают все силой и повсюду хамят», — поделился Жириновский своим мнением в ходе лекции.
Депутат сообщил, что США стремятся везде поставить «своих людей» и привел в пример Латинскую Америку, Африку, Азию и Европу. По этой причине в Европе хотят создать собственную армию, отметил Жириновский.
Ранее лидер ЛДПР заявил, что Соединенные Штаты Америки ждет распад, подобный краху СССР. Он убежден, что США рухнут из-за того, что «новое американское большинство» [национальное] не сможет поддержать высокий уровень развития. В частности, речь идет о технологиях, экономике, демократии и благосостоянии в целом.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что люди ненавидят США, т. к. эта страна пытается навязать другим странам свою диктатуру, в то время как русских любят по всему миру. Об этом депутат сообщил в ходе лекции для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова. «Русских любят по всему миру. Я объехал весь мир, все ненавидят американцев, потому что они навязывают все силой и повсюду хамят», — поделился Жириновский своим мнением в ходе лекции. Депутат сообщил, что США стремятся везде поставить «своих людей» и привел в пример Латинскую Америку, Африку, Азию и Европу. По этой причине в Европе хотят создать собственную армию, отметил Жириновский. Ранее лидер ЛДПР заявил, что Соединенные Штаты Америки ждет распад, подобный краху СССР. Он убежден, что США рухнут из-за того, что «новое американское большинство» [национальное] не сможет поддержать высокий уровень развития. В частности, речь идет о технологиях, экономике, демократии и благосостоянии в целом.