Жириновский заявил, что весь мир ненавидит США и любит русских. Видео

21 января 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

США пытается диктовать свои правила другим государствам, заявил Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что люди ненавидят США, т. к. эта страна пытается навязать другим странам свою диктатуру, в то время как русских любят по всему миру. Об этом депутат сообщил в ходе лекции для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова. «Русских любят по всему миру. Я объехал весь мир, все ненавидят американцев, потому что они навязывают все силой и повсюду хамят», — поделился Жириновский своим мнением в ходе лекции. Депутат сообщил, что США стремятся везде поставить «своих людей» и привел в пример Латинскую Америку, Африку, Азию и Европу. По этой причине в Европе хотят создать собственную армию, отметил Жириновский. Ранее лидер ЛДПР заявил, что Соединенные Штаты Америки ждет распад, подобный краху СССР. Он убежден, что США рухнут из-за того, что «новое американское большинство» [национальное] не сможет поддержать высокий уровень развития. В частности, речь идет о технологиях, экономике, демократии и благосостоянии в целом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что люди ненавидят США, т. к. эта страна пытается навязать другим странам свою диктатуру, в то время как русских любят по всему миру. Об этом депутат сообщил в ходе лекции для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова. «Русских любят по всему миру. Я объехал весь мир, все ненавидят американцев, потому что они навязывают все силой и повсюду хамят», — поделился Жириновский своим мнением в ходе лекции. Депутат сообщил, что США стремятся везде поставить «своих людей» и привел в пример Латинскую Америку, Африку, Азию и Европу. По этой причине в Европе хотят создать собственную армию, отметил Жириновский. Ранее лидер ЛДПР заявил, что Соединенные Штаты Америки ждет распад, подобный краху СССР. Он убежден, что США рухнут из-за того, что «новое американское большинство» [национальное] не сможет поддержать высокий уровень развития. В частности, речь идет о технологиях, экономике, демократии и благосостоянии в целом.