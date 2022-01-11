Жириновский предрек США судьбу СССР

11 января 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский считает, что США развалят себя сами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки ждет распад, подобный краху СССР. Так считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. «Мы в СССР 70 лет подкармливали национальные окраины страны за счет русских. В 1991 году, когда они стали кричать, что уходят из СССР, русские не вышли защищать страну, просто потому что не понимали, что это их земля. В Америке сейчас запущен почти такой же процесс. Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю», — отметил он в своем telegram-канале. Он убежден, что США рухнут из-за того, что «новое американское большинство» [национальное] не сможет поддержать высокий уровень развития. В частности, речь идет о технологиях, экономике, демократии и благосостоянии в целом. Виноваты в этом, по словам политика, корпорации, которым выгоднее привлекать к труду дешевую рабочую силу в виде приезжих, нежели платить востребованным специалистам, родившимся в США. Ранее Жириновский призывал российские власти к тому, чтобы заставить Беларусь войти в состав РФ. Он убежден, что через 10 лет это будет сделать труднее, нежели сейчас. По его убеждениям новому поколению белорусов ближе Польша, Литва и западные страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки ждет распад, подобный краху СССР. Так считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. «Мы в СССР 70 лет подкармливали национальные окраины страны за счет русских. В 1991 году, когда они стали кричать, что уходят из СССР, русские не вышли защищать страну, просто потому что не понимали, что это их земля. В Америке сейчас запущен почти такой же процесс. Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю», — отметил он в своем telegram-канале. Он убежден, что США рухнут из-за того, что «новое американское большинство» [национальное] не сможет поддержать высокий уровень развития. В частности, речь идет о технологиях, экономике, демократии и благосостоянии в целом. Виноваты в этом, по словам политика, корпорации, которым выгоднее привлекать к труду дешевую рабочую силу в виде приезжих, нежели платить востребованным специалистам, родившимся в США. Ранее Жириновский призывал российские власти к тому, чтобы заставить Беларусь войти в состав РФ. Он убежден, что через 10 лет это будет сделать труднее, нежели сейчас. По его убеждениям новому поколению белорусов ближе Польша, Литва и западные страны.