20 января 2022

Ущерб по делу о коррупции замглавы Минтранса РФ превысил 500 млн

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По данным следствия, Токарев был замешан в коррупционной деятельности с 2016 по 2018 год Фото:

Финансовый ущерб по делу о коррупции, фигурантом которого является заместитель министра транспорта Владимир Токарев, составляет более 500 миллионов рублей. Токареву и соучастникам вменяют уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Ущерб — 500 миллионов, даже больше», — сообщил источник РИА «Новости». По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой », был замешан в хищении денег. Он привлек к коррупционной деятельности несколько работников из руководства компании, а также из ООО «Главстройинвест» и других связанных юрлиц.

Токарев был задержан 19 января текущего года. В ноябре 2018 года Токарев был назначен заместителем министра транспорта России. 29 мая 2020 года распоряжением премьер-министра России назначен заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. Кроме того, он был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает MK.RU.

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Финансовый ущерб по делу о коррупции, фигурантом которого является заместитель министра транспорта Владимир Токарев, составляет более 500 миллионов рублей. Токареву и соучастникам вменяют уголовное дело по статье «Мошенничество». «Ущерб — 500 миллионов, даже больше», — сообщил источник РИА «Новости». По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой », был замешан в хищении денег. Он привлек к коррупционной деятельности несколько работников из руководства компании, а также из ООО «Главстройинвест» и других связанных юрлиц. Токарев был задержан 19 января текущего года. В ноябре 2018 года Токарев был назначен заместителем министра транспорта России. 29 мая 2020 года распоряжением премьер-министра России назначен заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. Кроме того, он был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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