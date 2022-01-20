Ущерб по делу о коррупции замглавы Минтранса РФ превысил 500 млн

21 января 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

По данным следствия, Токарев был замешан в коррупционной деятельности с 2016 по 2018 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финансовый ущерб по делу о коррупции, фигурантом которого является заместитель министра транспорта Владимир Токарев, составляет более 500 миллионов рублей. Токареву и соучастникам вменяют уголовное дело по статье «Мошенничество». «Ущерб — 500 миллионов, даже больше», — сообщил источник РИА «Новости». По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой », был замешан в хищении денег. Он привлек к коррупционной деятельности несколько работников из руководства компании, а также из ООО «Главстройинвест» и других связанных юрлиц. Токарев был задержан 19 января текущего года. В ноябре 2018 года Токарев был назначен заместителем министра транспорта России. 29 мая 2020 года распоряжением премьер-министра России назначен заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. Кроме того, он был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Финансовый ущерб по делу о коррупции, фигурантом которого является заместитель министра транспорта Владимир Токарев, составляет более 500 миллионов рублей. Токареву и соучастникам вменяют уголовное дело по статье «Мошенничество». «Ущерб — 500 миллионов, даже больше», — сообщил источник РИА «Новости». По данным МВД, с 2016 по 2018 год Токарев, будучи первым замгендиректора ООО «СпецТрансСтрой », был замешан в хищении денег. Он привлек к коррупционной деятельности несколько работников из руководства компании, а также из ООО «Главстройинвест» и других связанных юрлиц. Токарев был задержан 19 января текущего года. В ноябре 2018 года Токарев был назначен заместителем министра транспорта России. 29 мая 2020 года распоряжением премьер-министра России назначен заместителем министра транспорта РФ — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. Кроме того, он был замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает MK.RU.