Депутат Рады: Зеленский сбежит из страны в случае начала войны

21 января 2022 в 07:50 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский покинет Украину вместе с семьей сразу после начала войны, считает Илья Кива Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua В случае начала войны между Россией и Украиной, президент Владимир Зеленский сбежит из страны вместе со своей семьей. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «За что сегодня отдавать свою жизнь? Знаю точно, что Зеленский и люди у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», — написал Кива в своем telegram-канале. Ранее Зеленский обратился к украинцам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны с Россией. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится силовым методом решить конфликт на Юго-Востоке страны. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что Россия не собирается вторгаться на Украину, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае начала войны между Россией и Украиной, президент Владимир Зеленский сбежит из страны вместе со своей семьей. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «За что сегодня отдавать свою жизнь? Знаю точно, что Зеленский и люди у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», — написал Кива в своем telegram-канале. Ранее Зеленский обратился к украинцам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны с Россией. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится силовым методом решить конфликт на Юго-Востоке страны. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что Россия не собирается вторгаться на Украину, пишет RT.