Депутат Рады: Зеленский сбежит из страны в случае начала войны

Владимир Зеленский покинет Украину вместе с семьей сразу после начала войны, считает Илья КиваФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
В случае начала войны между Россией и Украиной, президент Владимир Зеленский сбежит из страны вместе со своей семьей. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
«За что сегодня отдавать свою жизнь? Знаю точно, что Зеленский и люди у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», — написал Кива в своем telegram-канале.
Ранее Зеленский обратился к украинцам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны с Россией. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится силовым методом решить конфликт на Юго-Востоке страны. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что Россия не собирается вторгаться на Украину, пишет RT.
В случае начала войны между Россией и Украиной, президент Владимир Зеленский сбежит из страны вместе со своей семьей. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «За что сегодня отдавать свою жизнь? Знаю точно, что Зеленский и люди у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», — написал Кива в своем telegram-канале. Ранее Зеленский обратился к украинцам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны с Россией. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится силовым методом решить конфликт на Юго-Востоке страны. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что Россия не собирается вторгаться на Украину, пишет RT.