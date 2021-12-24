Захарова: Киев готовится силой решить конфликт в Донбассе

24 декабря 2021 в 14:02 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что Киев решит конфликт в Донбассе силой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Власти Украины готовятся к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Вместо того чтобы положить конец гражданской войне, которая длится восемь лет, Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Выступая в Верховной Раде 17 декабря, премьер-министр Денис Шмыгалин анонсировал увеличение военного бюджета страны в 2022 году до 12 миллиардов долларов», — сказала Захарова в эфире «России 24». По словам Захаровой, ситуация в Донбассе — позор современной Европы и тех, кто моделировал ситуацию вручную. Представитель МИД отметила, что страны НАТО поддерживают Киев в «крестовом походе» против собственного населения. Ранее Владимир Зеленский рассказал о возможном проведении переговоров с Владимиром Путиным по поводу Донбасса. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе территории. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил лидера Украины в бездействии. Однако он добавил, что у президента еще есть возможность исправить ситуацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украины готовятся к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Вместо того чтобы положить конец гражданской войне, которая длится восемь лет, Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Выступая в Верховной Раде 17 декабря, премьер-министр Денис Шмыгалин анонсировал увеличение военного бюджета страны в 2022 году до 12 миллиардов долларов», — сказала Захарова в эфире «России 24». По словам Захаровой, ситуация в Донбассе — позор современной Европы и тех, кто моделировал ситуацию вручную. Представитель МИД отметила, что страны НАТО поддерживают Киев в «крестовом походе» против собственного населения. Ранее Владимир Зеленский рассказал о возможном проведении переговоров с Владимиром Путиным по поводу Донбасса. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе территории. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил лидера Украины в бездействии. Однако он добавил, что у президента еще есть возможность исправить ситуацию.