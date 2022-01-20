Алексей Шмыков признал, что вопрос с деревней Универсиады-2023 остается открытым Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свердловские власти предложили федеральному правительству новые схемы финансирования строительства главного объекта Универсиады-2023 в Екатеринбурге — деревни для спортсменов и делегаций. Однако тема по-прежнему остается открытой. Об этом заявил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, отвечая на вопрос URA.RU в ходе большой пресс-конференции.

«В декабре губернатор [Евгений Куйвашев] инициировал вопрос [о получении компенсации из федерального бюджета]. Вице-премьер [Дмитрий] Чернышенко проводил ВКС как раз по строительству объектов Универсиады, где мы предложили не дожидаться окончания строительства: то есть, несколько корпусов сдали — часть затрат компенсировали. Либо взять [финансирование] в зачет будущих затрат по кампусу. Вопрос в воздухе висит, мы ждем начала проектирования», — пояснил Алексей Шмыков.

По словам первого замгубернатора, участники финансирования определятся после того, как станет понятна итоговая стоимость корпусов: «Регион это будет, или крупные холдинги подставят плечо». Шмыков уточнил, что остальные объекты сейчас строятся за счет бюджета Свердловской области.

Проблемы вокруг строительства деревни Универсиады-2023, где разместят спортсменов и членов иностранных делегаций, вскрылись летом 2021 года. Свердловские власти просили премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделить деньги на объект, однако премьер поставил условие: Москва профинансирует стройку, только если 8 млрд рублей дадут свердловские бизнесмены. Тогда переговоры велись с главами крупнейших ФПГ региона, но не увенчались успехом.

Выход был найден позднее. По информации инсайдеров URA.RU, властью было предложено изъять на стройку налоги восьми уральских миллиардеров. Однако вице-губернатор Олег Чемезов, которому приписывали авторство этой схемы, утверждал, что идея принадлежит бизнесу и не является единственной из предложенных.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам