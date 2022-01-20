20 января 2022
19 января 2022

В Троицке задержали мужчину, которого искали в трех государствах

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, пограничник, граница, таможенный пост
Преступник был задержан в ходе рейда силовиков (фото из архива) Фото:

В Троицке (Челябинская область) полиция и пограничное управление ФСБ задержали мужчину, розыск которого был объявлен в трех государствах. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Во время совместного рейда полиции, Росгвардии и пограничного управление ФСБ в Троицке задержала мужчину 1986 года рождения. Его объявили в межгосударственный розыск с февраля 2021 года на территории России и двух стран ближнего зарубежья», — сообщили в пресс-службе.

Личность задержанного мужчины установлена. Он находится в изоляторе. Решается вопрос об его экстрадиции из страны.

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В Троицке (Челябинская область) полиция и пограничное управление ФСБ задержали мужчину, розыск которого был объявлен в трех государствах. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. «Во время совместного рейда полиции, Росгвардии и пограничного управление ФСБ в Троицке задержала мужчину 1986 года рождения. Его объявили в межгосударственный розыск с февраля 2021 года на территории России и двух стран ближнего зарубежья», — сообщили в пресс-службе. Личность задержанного мужчины установлена. Он находится в изоляторе. Решается вопрос об его экстрадиции из страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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