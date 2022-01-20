В Троицке задержали мужчину, которого искали в трех государствах

Преступник был задержан в ходе рейда силовиков (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) полиция и пограничное управление ФСБ задержали мужчину, розыск которого был объявлен в трех государствах. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Во время совместного рейда полиции, Росгвардии и пограничного управление ФСБ в Троицке задержала мужчину 1986 года рождения. Его объявили в межгосударственный розыск с февраля 2021 года на территории России и двух стран ближнего зарубежья», — сообщили в пресс-службе.

Личность задержанного мужчины установлена. Он находится в изоляторе. Решается вопрос об его экстрадиции из страны.