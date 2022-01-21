ФРГ не выплатит компенсацию, если «Северный поток-2» не признают

Сертификация «Северного потока — 2» приостановлена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Германия не должна выплачивать России компенсацию в случае, если национальный регулятор не сертифицирует газопровод «Северный поток — 2». Такое заявление сделал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», — сказал Хабек.

Ранее Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2» из-за его несоответствия праву Европейского союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что затягивание сертификации газопровода вредит потребителям газа в Европе, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что сертификацию «Северного потока — 2» политизируют, сообщает агентство Nation News.

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