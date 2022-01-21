Умер поэт Найман, работавший с Ахматовой и Бродским

Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский поэт и переводчик Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни в ночь на 21 января. Об этом сообщила его приемная дочь, литературный критик Анна Наринская на своей странице в Facebook.

«Анатолий Найман умер сегодня ночью. О прощании напишу тут позже», — написала Наринская.

Найман родился в 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Он был другом юности поэта Иосифа Бродского и литературным секретарем поэтессы Анны Ахматовой. Певица Алла Пугачева исполнила несколько песен по его стихам. Найман также известен многочисленными переводами средневековой французской и провансальской поэзии. 18 января он был госпитализирован с обширным инсультом.