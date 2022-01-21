Умер поэт Найман, работавший с Ахматовой и Бродским

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Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни Фото:

Российский поэт и переводчик Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни в ночь на 21 января. Об этом сообщила его приемная дочь, литературный критик Анна Наринская на своей странице в Facebook.

«Анатолий Найман умер сегодня ночью. О прощании напишу тут позже», — написала Наринская.

Найман родился в 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Он был другом юности поэта Иосифа Бродского и литературным секретарем поэтессы Анны Ахматовой. Певица Алла Пугачева исполнила несколько песен по его стихам. Найман также известен многочисленными переводами средневековой французской и провансальской поэзии. 18 января он был госпитализирован с обширным инсультом.

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Российский поэт и переводчик Анатолий Найман скончался на 86-м году жизни в ночь на 21 января. Об этом сообщила его приемная дочь, литературный критик Анна Наринская на своей странице в Facebook. «Анатолий Найман умер сегодня ночью. О прощании напишу тут позже», — написала Наринская. Найман родился в 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Он был другом юности поэта Иосифа Бродского и литературным секретарем поэтессы Анны Ахматовой. Певица Алла Пугачева исполнила несколько песен по его стихам. Найман также известен многочисленными переводами средневековой французской и провансальской поэзии. 18 января он был госпитализирован с обширным инсультом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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