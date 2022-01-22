Источник: партия новой вакцины от COVID достанется детям медиков

Власти обещают, что вакциной будут обеспечены все желающие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая партия вакцины «Спутник М», поступившая в ЯНАО в минувшие выходные, была распределена заранее между мединскими работниками. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинском сообществе.

«Первые 950 доз, поступивших в регион в субботу, оказались заранее расписаны. Первыми привитыми подростками станут дети из семей медиков. То есть по факту вакцинация действительно начнется в понедельник, но сколько доз при этом достанется „обычным“ детям, родители которых с медициной не связаны, сказать сложно», — поделился собеседник агентства.

Власти региона данную информацию официально не подтвердили, но и не опровергли. «Действительно, за последние дни количество родителей, желающих вакцинировать своих детей, существенно выросло. Есть устные и письменные обращения в депздрав и медучреждения с просьбой записать детей на прививку либо разъяснить особенности детской вакцинации», — сообщили в окружном правительстве, отвечая на вопрос URA.RU.

В пресс-службе правительства уточнили, что поставки вакцины в ЯНАО регулируются федеральным минздравом, предпринимается все возможное, чтобы поставки стали регулярными. Власти обещают, что все желающие будут вакциной обеспечены.

Первая партия вакцины для подростков «Спутник М» в количестве более 900 доз была доставлена в ЯНАО 22 января. Сейчас в регионе введены дополнительные ограничительные мероприятия, в том числе перевод на дистанционное обучение школьников с 1-го по 8-й классы.

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