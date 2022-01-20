В жилом доме Тюмени рухнул лифт с ребенком

Кабина полетела вниз, когда внутри находилась девочка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пассажирский лифт, внутри которого находился ребенок, 20 января рухнул в доме по улице Федюнинского в Тюмени. Об этом в своих социальных сетях рассказала мать школьницы Марина С.

«20 января в Ново-Патрушево упал лифт, а страшнее то, что в нем был мой старший ребенок! И всем диспетчерам и ремонтникам все равно, как будто они каждый день падают, такая себе повседневная ситуация! У ребенка шок, лифт трясет, гудит, невесомость, заложило уши, кнопки не работают! И ни кто не спросил, как она себя чувствует», — написала тюменка Марина С. на своей странице в Instagram.

Женщина пояснила, что инцидент произошел в доме №58к2 по улице Федюнинского. Физически дочь тюменки не пострадала, однако, по словам мамы, у девочки большое эмоциональное потрясение и шок.

В социальных сетях нашлись и другие свидетели происшествия. «Мы с детьми вызвали лифт и услышали обрыв троса, свист и удары кабины, которая летела вниз. Спустились по лестнице и увидели, как женщина, стоявшая у лифта, уже звонила в диспетчерскую. Только уже вечером мы узнали, что внутри был ребенок», — рассказала тюменка Анна Сорокина.

В управляющей компании «Дуэт», к которой относится дом на Федюнинского, оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. В приемной URA.RU сообщили, что руководство находится на совещании.

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