Дело курганского экс-замгубернатора дошло до Верховного суда

Верховный суд Российской Федерации отклонил две жалобы адвокатов на приговор бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову. Еще одну жалобу подавала родственница экс-чиновника, апелляция также отклонена. Информация об этом опубликована в электронной справочной на сайте Верховного суда.
«Обжалуется: судебный акт первой инстанции от 30 июня 2020 года. В отношении Ванюкова Романа Александровича. Отказано в передаче кассационной жалобы», — говорится в материалах Верховного суда.
Две кассационные жалобы подавали адвокаты Ванюкова Вячеслав Тюленев и Марина Толстикова. Позже в Верховный суд поступила жалоба от сестры Ванюкова. Все три жалобы указаны в картотеке как отклоненные.
Ванюкова задержали в ноябре 2018 года сотрудники СКР и регионального УФСБ по подозрению в получении взятки от экс-депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна. Позже в деле появились новые эпизоды со взятками. 30 июня Ванюкова признали виновным, его приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в девять миллионов рублей. Также у него конфисковали имущество общей стоимостью более пяти миллионов рублей, в том числе автомобиль Toyota RAV4, на котором ездила сестра экс-чиновника. В сентябре 2020 года Курганский областной суд оставил обвинительный приговор без изменений. Такое же решение вынес в мае 2021 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск).
Верховный суд Российской Федерации отклонил две жалобы адвокатов на приговор бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову. Еще одну жалобу подавала родственница экс-чиновника, апелляция также отклонена. Информация об этом опубликована в электронной справочной на сайте Верховного суда. «Обжалуется: судебный акт первой инстанции от 30 июня 2020 года. В отношении Ванюкова Романа Александровича. Отказано в передаче кассационной жалобы», — говорится в материалах Верховного суда. Две кассационные жалобы подавали адвокаты Ванюкова Вячеслав Тюленев и Марина Толстикова. Позже в Верховный суд поступила жалоба от сестры Ванюкова. Все три жалобы указаны в картотеке как отклоненные. Ванюкова задержали в ноябре 2018 года сотрудники СКР и регионального УФСБ по подозрению в получении взятки от экс-депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна. Позже в деле появились новые эпизоды со взятками. 30 июня Ванюкова признали виновным, его приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в девять миллионов рублей. Также у него конфисковали имущество общей стоимостью более пяти миллионов рублей, в том числе автомобиль Toyota RAV4, на котором ездила сестра экс-чиновника. В сентябре 2020 года Курганский областной суд оставил обвинительный приговор без изменений. Такое же решение вынес в мае 2021 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск).