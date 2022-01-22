Дело курганского экс-замгубернатора дошло до Верховного суда

Адвокатам Романа Ванюкова не удалось обжаловать приговор в Верховном суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятке бывшего вице-губернатора Зауралья

Верховный суд Российской Федерации отклонил две жалобы адвокатов на приговор бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову. Еще одну жалобу подавала родственница экс-чиновника, апелляция также отклонена. Информация об этом опубликована в электронной справочной на сайте Верховного суда.

«Обжалуется: судебный акт первой инстанции от 30 июня 2020 года. В отношении Ванюкова Романа Александровича. Отказано в передаче кассационной жалобы», — говорится в материалах Верховного суда.

Две кассационные жалобы подавали адвокаты Ванюкова Вячеслав Тюленев и Марина Толстикова. Позже в Верховный суд поступила жалоба от сестры Ванюкова. Все три жалобы указаны в картотеке как отклоненные.

Ванюкова задержали в ноябре 2018 года сотрудники СКР и регионального УФСБ по подозрению в получении взятки от экс-депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна. Позже в деле появились новые эпизоды со взятками. 30 июня Ванюкова признали виновным, его приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в девять миллионов рублей. Также у него конфисковали имущество общей стоимостью более пяти миллионов рублей, в том числе автомобиль Toyota RAV4, на котором ездила сестра экс-чиновника. В сентябре 2020 года Курганский областной суд оставил обвинительный приговор без изменений. Такое же решение вынес в мае 2021 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск).

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