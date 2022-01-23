Свердловских полицейских заподозрили в выгораживании нарушителя

Свердловчанка посчитала инспекторов ДПС предвзятыми Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель, который сбил женщину в поселке Баранчинском (Свердловская область), получил штраф в тысячу рублей вместо лишения прав и ареста на 15 суток. Об этом URA.RU рассказала пострадавшая свердловчанка Елена. Она считает, что местные инспекторы ДПС покрывают нарушителей, помогая им избежать наказания.

«Я переходила улицу и почувствовала удар. Вещи разлетелись по земле, очки сломаны, а сама попыталась отползти куда-нибудь, чтобы не задавили другие машины, прохожие помогли подняться и уйти с проезжей части. От них же я узнала, что виновник ДТП, убедившись, что я жива, спокойно уехал. Кто-то вызвал наряд. Приехавшим сотрудникам я рассказала о случившемся, они опросили свидетелей, узнали у них номер автомобиля. После этого отвезли домой и велели ждать их. Дома я почувствовала себя хуже, и дети вызвали мне скорую», — рассказала собеседница агентства. Впоследствии, когда полиция задержала виновника ДТП, ему назначили штраф в тысячу рублей.

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук в разговоре с URA.RU рассказал, что за оставление места ДТП водителя лишают прав или вместе с этим арестовывают на 15 суток. Однако первая часть статьи 12.27 КоАП РФ предполагает малый штраф вместо жесткого наказания. Это возможно только в двух случаях. «Если водитель и потерпевшая сумели договориться на месте и претензий нет, тогда водителя не лишают прав. Но еще бывает, когда включается коррупция, чтобы водителю спасти права. Тогда его тоже привлекают по первой, а не по второй части КоАП РФ», — объяснил Форманчук.

Представитель пресс-службы УГИБДД по Свердловской области Евгения Бушмакина в разговоре с URA.RU подтвердила информацию об инциденте. Однако, по данным ведомства, водитель не стал уезжать сразу после ДТП. «Водитель спросил у женщины о ее состоянии здоровья, как она себя чувствует. Она сказала, что все хорошо, помощи не требуется», — рассказала Бушмакина.

Елена сообщила, что будет оспаривать решение инспекторов ДПС. Также она намерена написать жалобу в прокуратуру Свердловской области.

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