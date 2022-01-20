Член Генсовета ЕР из ХМАО укрепил свой партийный статус

Максим Ряшин переизбран секретарем партии «Единая Россия» в Ханты-Мансийске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, вошедший в декабре 2021 года в состав генерального совета «Единой России», переизбран в качестве секретаря местного отделения. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии власти по итогам отчетно-выборной конференции.

«В соответствии с уставом партии, делегатами конференции было проведено тайное голосование по выборам руководящих органов на предстоящие 5 лет. Большинством голосов секретарем местного отделения переизбран Максим Ряшин», — указано в сообщении. Вице-спикер думы Ханты-Мансийска Татьяна Бормотова назначена секретарем местного отделения «ЕР».

Кроме того, делегаты конференции избрали партийный политсовет. В его состав вошли Вера Акимова, Станислав Валюк, Данил Гордеев, Владимир Елецкий, Татьяна Зуевская, Виктор Крот, Гульшат Миронова, Константин Пенчуков, Екатерина Тимофеева, Василий Филипенко, Сергей Чистяков, Николай Шамсутдинов.

Ранее URA.RU сообщало, что партийные конференции ЕР уже прошли в других крупных городах ХМАО — Сургуте и Нижневартовске. 27 января единороссы соберутся на региональную сессию.

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