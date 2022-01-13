Все перестановки в «Единой России» в ХМАО будут озвучены 27 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководство «Единой России» в ХМАО ждет ротация по итогам региональной партийной конференции, проведение которой запланировано на 27 января. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партии власти.

«В руководстве „Единой России“ в Югре обязательна должна быть ротация. Это обозначено в уставе партии. Секретарем реготделения, вероятно, останется Борис Хохряков. А вот в составе президиума политсовета изменения должны произойти. Возможно, что во время конференции произойдет рокировка главы исполкома ХМАО. Александр Зеленский должен уступить эту позицию депутату окружной Думы Николаю Заболотневу», — сообщил инсайдер.

Дозвониться до нынешнего главы исполкома «Единой Росси» в ХМАО на момент публикации материала не удалось. У Зеленского был выключен сотовый телефон.

Ранее URA.RU сообщало, что на федеральном съезде «Единой России» в состав генерального совета партии вошел глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Он сменил на этом посту единоросску из Нижневартовска Елену Побединскую.

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