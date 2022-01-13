13 января 2022

В руководстве «Единой России» в ХМАО грядут перестановки. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Организационное собрание фракции политической партии
Все перестановки в «Единой России» в ХМАО будут озвучены 27 января Фото:

Руководство «Единой России» в ХМАО ждет ротация по итогам региональной партийной конференции, проведение которой запланировано на 27 января. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партии власти.

«В руководстве „Единой России“ в Югре обязательна должна быть ротация. Это обозначено в уставе партии. Секретарем реготделения, вероятно, останется Борис Хохряков. А вот в составе президиума политсовета изменения должны произойти. Возможно, что во время конференции произойдет рокировка главы исполкома ХМАО. Александр Зеленский должен уступить эту позицию депутату окружной Думы Николаю Заболотневу», — сообщил инсайдер.

Дозвониться до нынешнего главы исполкома «Единой Росси» в ХМАО на момент публикации материала не удалось. У Зеленского был выключен сотовый телефон.

Ранее URA.RU сообщало, что на федеральном съезде «Единой России» в состав генерального совета партии вошел глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Он сменил на этом посту единоросску из Нижневартовска Елену Побединскую.

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Руководство «Единой России» в ХМАО ждет ротация по итогам региональной партийной конференции, проведение которой запланировано на 27 января. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партии власти. «В руководстве „Единой России“ в Югре обязательна должна быть ротация. Это обозначено в уставе партии. Секретарем реготделения, вероятно, останется Борис Хохряков. А вот в составе президиума политсовета изменения должны произойти. Возможно, что во время конференции произойдет рокировка главы исполкома ХМАО. Александр Зеленский должен уступить эту позицию депутату окружной Думы Николаю Заболотневу», — сообщил инсайдер. Дозвониться до нынешнего главы исполкома «Единой Росси» в ХМАО на момент публикации материала не удалось. У Зеленского был выключен сотовый телефон. Ранее URA.RU сообщало, что на федеральном съезде «Единой России» в состав генерального совета партии вошел глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Он сменил на этом посту единоросску из Нижневартовска Елену Побединскую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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