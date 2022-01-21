На Украине обвинили спецслужбы РФ в массовых «минированиях»

Спецслужбы России, якобы, организовали распространения ложной информации о минировании школ, станций метро, торговых центров Украины. С таким обвинением выступила Служба безопасности Украины.
«Спецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину. В течение всего 2021 года СБ Украины зафиксировала более 1,1 тысячи заведомо ложных анонимных сообщений», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
По информации украинского ведомства, к распространению ложной информации о минировании привлекают граждан Украины. «Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность», — уточнили там.
Член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко ранее заявлял, что в полицию Украины поступило анонимное заявление о «минировании» Чернобыльской атомной электростанции. В связи с этим были перекрыты все КПП Чернобыльской зоны.
Спецслужбы России, якобы, организовали распространения ложной информации о минировании школ, станций метро, торговых центров Украины. С таким обвинением выступила Служба безопасности Украины. «Спецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину. В течение всего 2021 года СБ Украины зафиксировала более 1,1 тысячи заведомо ложных анонимных сообщений», — говорится в сообщении на сайте СБУ. По информации украинского ведомства, к распространению ложной информации о минировании привлекают граждан Украины. «Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность», — уточнили там. Член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко ранее заявлял, что в полицию Украины поступило анонимное заявление о «минировании» Чернобыльской атомной электростанции. В связи с этим были перекрыты все КПП Чернобыльской зоны.