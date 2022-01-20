В Тюмени задержали подростка, «минировавшего» школы

В Тюмени задержали 13-летнего подростка, сообщившего о минировании школ города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Малолетний правонарушитель помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних.
«Сотрудниками тюменской полиции установлен 13-летний подросток, который сообщил, что в учебных заведениях Тюмени находится предмет, представляющий опасность. Поскольку подросток не достиг возраста привлечения к ответственности, а также в целях недопущения повторного совершения им противоправного деяния, он был помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России на 48 часов. Также он поставлен на профилактический учет», — рассказали в ведомстве.
В полиции добавили, что ребенок сообщил о «минировании» по телефону, его личность была быстро установлена. Родителей мальчика привлекли к административной ответственности. В УМВД подчеркивают, что к массовым эвакуациям детей из школ Тюмени 13 и 20 января, подросток отношения не имеет.
В Тюмени задержали 13-летнего подростка, сообщившего о минировании школ города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Малолетний правонарушитель помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних. «Сотрудниками тюменской полиции установлен 13-летний подросток, который сообщил, что в учебных заведениях Тюмени находится предмет, представляющий опасность. Поскольку подросток не достиг возраста привлечения к ответственности, а также в целях недопущения повторного совершения им противоправного деяния, он был помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России на 48 часов. Также он поставлен на профилактический учет», — рассказали в ведомстве. В полиции добавили, что ребенок сообщил о «минировании» по телефону, его личность была быстро установлена. Родителей мальчика привлекли к административной ответственности. В УМВД подчеркивают, что к массовым эвакуациям детей из школ Тюмени 13 и 20 января, подросток отношения не имеет.