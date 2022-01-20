На голосовании по реновации в Екатеринбурге первая интрига. Жильцы отправили вместо себя юристов

21 января 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

На встречи с представителями мэрии жильцы начали отправлять своих юристов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Первый этап реновации в Екатеринбурге может завершиться неожиданно — отказом местных жителей от участия в программе. Об этом рассказали два источника URA.RU, погруженные в интригу. Речь идет о 20 домах по улицам Краснофлотцев, Донской, Корепина и Шефской. Итоги голосования среди жильцов будут подводить в феврале. «Если по первым двум участкам (в квартале улиц Донбасской, переулков Черниговского и Суворовского и в квартале улиц Шефской, Энтузиастов, Баумана — прим. URA.RU) люди голосовали единогласно, то здесь результат тяжело прогнозировать. По каким-то причинам люди считают, что их хотят обмануть. И сейчас на встречи жильцов с представителями горадминистрации приходят юристы, которые от имени горожан говорят, что никакой реновации здесь не будет», — рассказал один из собеседников. По словам другого инсайдера, чтобы успокоить местных жителей, с некоторыми из них — лидерами мнений — общался профильный вице-мэр Рустам Галямов, сумевший их в итоге переубедить. В разговоре с корреспондентом он подтвердил, что такие беседы имели место. «Ни у кого нет цели обмануть, процедура [КРТ, комплексного развития территорий] прозрачна. Мы даем людям шанс улучшить их жилищные условия. Даже если жителям выбранных кварталов не понравятся квартиры, предложенные застройщиками, они смогут отменить итоги внутридомовых голосований», — объяснил топ-чиновник, курирующий проект по поручению мэра Алексея Орлова. По предположению Галямова, на позицию горожан могли повлиять провокаторы, о которых ранее предупреждали в горадминистрации. Тему реновации свердловские власти актуализировали в марте 2021-го — устаревшие кварталы будут снесены, а на их месте появятся новостройки. Земли в кварталах, одобривших реновацию, выставят на торги. Первые подобные аукционы намечены на март 2022-го. Девелоперы-победители будут договариваться с собственником каждой квартиры индивидуально. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первый этап реновации в Екатеринбурге может завершиться неожиданно — отказом местных жителей от участия в программе. Об этом рассказали два источника URA.RU, погруженные в интригу. Речь идет о 20 домах по улицам Краснофлотцев, Донской, Корепина и Шефской. Итоги голосования среди жильцов будут подводить в феврале. «Если по первым двум участкам (в квартале улиц Донбасской, переулков Черниговского и Суворовского и в квартале улиц Шефской, Энтузиастов, Баумана — прим. URA.RU) люди голосовали единогласно, то здесь результат тяжело прогнозировать. По каким-то причинам люди считают, что их хотят обмануть. И сейчас на встречи жильцов с представителями горадминистрации приходят юристы, которые от имени горожан говорят, что никакой реновации здесь не будет», — рассказал один из собеседников. По словам другого инсайдера, чтобы успокоить местных жителей, с некоторыми из них — лидерами мнений — общался профильный вице-мэр Рустам Галямов, сумевший их в итоге переубедить. В разговоре с корреспондентом он подтвердил, что такие беседы имели место. «Ни у кого нет цели обмануть, процедура [КРТ, комплексного развития территорий] прозрачна. Мы даем людям шанс улучшить их жилищные условия. Даже если жителям выбранных кварталов не понравятся квартиры, предложенные застройщиками, они смогут отменить итоги внутридомовых голосований», — объяснил топ-чиновник, курирующий проект по поручению мэра Алексея Орлова. По предположению Галямова, на позицию горожан могли повлиять провокаторы, о которых ранее предупреждали в горадминистрации. Тему реновации свердловские власти актуализировали в марте 2021-го — устаревшие кварталы будут снесены, а на их месте появятся новостройки. Земли в кварталах, одобривших реновацию, выставят на торги. Первые подобные аукционы намечены на март 2022-го. Девелоперы-победители будут договариваться с собственником каждой квартиры индивидуально.