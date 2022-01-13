13 января 2022

Жители двух микрорайонов Екатеринбурга разрешили снос своих домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, аварийный дом, серп и молот, балкон, ветхое жилье, старые балконы, реновация, советский герб
Первые торги в рамках реновации пройдут в апреле—мае Фото:

Жители первых кварталов, включенных в программу комплексного развития территорий (КРТ, именуемое чаще реновацией) в Екатеринбурге, проголосовали за снос своих домов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь идет о двух из трех участков на Уралмаше и Эльмаше. В списке — 23 дома.

«По предварительным данным, жители всех домов в квартале улиц Шефской — Энтузиастов — Баумана выразили согласие на участие в КРТ. Также единогласно проголосовали за участие в проекте горожане, проживающие в домах в квартале улицы Донбасской — переулков Черниговского — Суворовского. Последний протокол общих собраний собственников жилья этих многоквартирных домов должен быть направлен 21 января», — говорится в сообщении.

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«Продолжается процедура подсчета голосов жителей домов на улице Краснофлотцев. Срок направления последнего протокола — 3 февраля», — добавили в мэрии.

Как ранее объясняли в мэрии, согласие жильцов с реновацией означает, что вскоре земли под их домами будут выставлены на торги. Первые подобные аукционы намечены на апрель—май 2022-го. Победившие в них девелоперы будут обсуждать с горожанами условия выкупа их собственности. По данным URA.RU, в участии в торгах заинтересованы как минимум пять компаний.

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Жители первых кварталов, включенных в программу комплексного развития территорий (КРТ, именуемое чаще реновацией) в Екатеринбурге, проголосовали за снос своих домов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь идет о двух из трех участков на Уралмаше и Эльмаше. В списке — 23 дома. «По предварительным данным, жители всех домов в квартале улиц Шефской — Энтузиастов — Баумана выразили согласие на участие в КРТ. Также единогласно проголосовали за участие в проекте горожане, проживающие в домах в квартале улицы Донбасской — переулков Черниговского — Суворовского. Последний протокол общих собраний собственников жилья этих многоквартирных домов должен быть направлен 21 января», — говорится в сообщении. «Продолжается процедура подсчета голосов жителей домов на улице Краснофлотцев. Срок направления последнего протокола — 3 февраля», — добавили в мэрии. Как ранее объясняли в мэрии, согласие жильцов с реновацией означает, что вскоре земли под их домами будут выставлены на торги. Первые подобные аукционы намечены на апрель—май 2022-го. Победившие в них девелоперы будут обсуждать с горожанами условия выкупа их собственности. По данным URA.RU, в участии в торгах заинтересованы как минимум пять компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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