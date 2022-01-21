МИД РФ: Россия задала повестку дня для США и Запада

22 января 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

Россия удерживает внешнеполитическую инициативу для обеспечения безопасности, заявил Сергей Рябков Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и Запад следуют повестке дня, которую сформировала Россия. Об этом заявил замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия 24». «Повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня. Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны», — заявил Сергей Рябков. Замглавы МИД РФ отметил, что среди нынешних задач числятся те, что ранее не рассматривались в практическом плане. «Сейчас мы этим занимаемся в повседневном режиме», — подчеркнул он. 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров припугнул США серьезными последствиями на случай их отказа от соглашений по гарантиям безопасности. В Госдепе назвали встречу представителей РФ и США попыткой предотвратить войну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и Запад следуют повестке дня, которую сформировала Россия. Об этом заявил замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия 24». «Повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня. Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны», — заявил Сергей Рябков. Замглавы МИД РФ отметил, что среди нынешних задач числятся те, что ранее не рассматривались в практическом плане. «Сейчас мы этим занимаемся в повседневном режиме», — подчеркнул он. 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров припугнул США серьезными последствиями на случай их отказа от соглашений по гарантиям безопасности. В Госдепе назвали встречу представителей РФ и США попыткой предотвратить войну.