Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться на условия России

21 января 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

США могут избежать последствий, если примут соглашения по гарантиям безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Женеве поставил госсекретаря США Энтони Блинкена перед фактом, что отказ от соглашений по гарантиям безопасности приведет к серьезным последствиям. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД РФ. «До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что избежать этого можно путем соглашения с проектом по гарантиям безопасности. В министерстве добавили, что на соглашение Вашингтону выделена неделя. США будет необходимо представить письменную постатейную реакцию на проекты по гарантиям безопасности. Переговоры Лаврова и Блинкена прошли в Женеве 21 января. В Госдепе США назвали встречу представителей стран попыткой предотвратить войну. Лавров заявил, что на переговорах не услышал ни одного аргумента, только озабоченности американской стороны. Глава российского МИД заявил, что НАТО работает против России. Блинкен после встречи с Лавровым поставил России ультиматум. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Женеве поставил госсекретаря США Энтони Блинкена перед фактом, что отказ от соглашений по гарантиям безопасности приведет к серьезным последствиям. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД РФ. «До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», — говорится в сообщении министерства. Отмечается, что избежать этого можно путем соглашения с проектом по гарантиям безопасности. В министерстве добавили, что на соглашение Вашингтону выделена неделя. США будет необходимо представить письменную постатейную реакцию на проекты по гарантиям безопасности. Переговоры Лаврова и Блинкена прошли в Женеве 21 января. В Госдепе США назвали встречу представителей стран попыткой предотвратить войну. Лавров заявил, что на переговорах не услышал ни одного аргумента, только озабоченности американской стороны. Глава российского МИД заявил, что НАТО работает против России. Блинкен после встречи с Лавровым поставил России ультиматум.