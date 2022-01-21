Мошенники начали обкрадывать курганцев под видом сотрудников СКР

Мошенники во время звонка спрашивали данные банковских карт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Курганской области предупредили о звонках мошенников, номер которых определяется как телефон Следственного комитета (СК). Об этом сообщили в региональном СК.

«Используя в преступных целях специальное программное обеспечение, злоумышленники совершают телефонный звонок, который определяется как входящий вызов со стационарного номера следственного управления», — указано в соцсети «ВКонтакте» СК региона. В Курганской области зафиксировали подобные попытки мошенничества.

Злоумышленники от имени сотрудников СК пытались узнать информацию о данных банковских карт, просили оформить кредиты, снять или перевести деньги. Граждан Курганской области призвали не поддаваться уговорам мошенников и не совершать эти действия. При поступлении таких звонков нужно обращаться к правоохранителям, отметили в Следственном комитете.

Ранее в МВД Курганской области рассказали, как пенсионерка отдала мошенникам полмиллиона рублей. Она перевела деньги после того, как ей позвонил якобы сотрудник банка. Аферист сказал женщине, что ее средства в опасности. Возбуждено уголовное дело.

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