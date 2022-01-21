Мошенники начали обкрадывать курганцев под видом сотрудников СКР

Жителей Курганской области предупредили о звонках мошенников, номер которых определяется как телефон Следственного комитета (СК). Об этом сообщили в региональном СК.
«Используя в преступных целях специальное программное обеспечение, злоумышленники совершают телефонный звонок, который определяется как входящий вызов со стационарного номера следственного управления», — указано в соцсети «ВКонтакте» СК региона. В Курганской области зафиксировали подобные попытки мошенничества.
Злоумышленники от имени сотрудников СК пытались узнать информацию о данных банковских карт, просили оформить кредиты, снять или перевести деньги. Граждан Курганской области призвали не поддаваться уговорам мошенников и не совершать эти действия. При поступлении таких звонков нужно обращаться к правоохранителям, отметили в Следственном комитете.
Ранее в МВД Курганской области рассказали, как пенсионерка отдала мошенникам полмиллиона рублей. Она перевела деньги после того, как ей позвонил якобы сотрудник банка. Аферист сказал женщине, что ее средства в опасности. Возбуждено уголовное дело.
Жителей Курганской области предупредили о звонках мошенников, номер которых определяется как телефон Следственного комитета (СК). Об этом сообщили в региональном СК. «Используя в преступных целях специальное программное обеспечение, злоумышленники совершают телефонный звонок, который определяется как входящий вызов со стационарного номера следственного управления», — указано в соцсети «ВКонтакте» СК региона. В Курганской области зафиксировали подобные попытки мошенничества. Злоумышленники от имени сотрудников СК пытались узнать информацию о данных банковских карт, просили оформить кредиты, снять или перевести деньги. Граждан Курганской области призвали не поддаваться уговорам мошенников и не совершать эти действия. При поступлении таких звонков нужно обращаться к правоохранителям, отметили в Следственном комитете. Ранее в МВД Курганской области рассказали, как пенсионерка отдала мошенникам полмиллиона рублей. Она перевела деньги после того, как ей позвонил якобы сотрудник банка. Аферист сказал женщине, что ее средства в опасности. Возбуждено уголовное дело.