Правила получения выплат для части россиян изменятся с 1 марта

22 января 2022 в 10:47 Размер текста - 17 +

Для инвалидов изменятся правила получения выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 марта часть россиян, которые признаны инвалидами, смогут получать выплаты по новому порядку. В настоящий момент для признания человека инвалидом действуют временные правила, однако с 1 марта они вступят в силу. «Если инвалидность оформляется впервые, то группу присвоят на основании медицинских документов, и дополнительных обследований для этого не потребуется. Тем гражданам, у которых инвалидность была установлена ранее, продлят автоматически на 6 месяцев вместе с программой реабилитации», — приводит информацию «Российская газета». Какие еще новшества ожидаются с 1 марта: Признанным инвалидами не нужно будет писать заявление для подтверждения своего статуса, однако если срок переосвидетельствования наступает до 1 марта 2022 года;

Получить направление на освидетельствование инвалидности можно будет в любом лечебном учреждении: как государственном, так и частном;

Лечебное учреждение будет самостоятельно передавать всю информацию о состоянии здоровья человека, необходимые для установления инвалидности и присвоения группы;

Инвалид может сам присутствовать при проведении освидетельствования или проходить его заочно.

Оспорить результаты медицинской экспертизы можно будет дистанционно;

Заочно группу присвоят на основании записей в медицинских документах;

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые требования к квотам на рабочих местах для инвалидов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 марта часть россиян, которые признаны инвалидами, смогут получать выплаты по новому порядку. В настоящий момент для признания человека инвалидом действуют временные правила, однако с 1 марта они вступят в силу. «Если инвалидность оформляется впервые, то группу присвоят на основании медицинских документов, и дополнительных обследований для этого не потребуется. Тем гражданам, у которых инвалидность была установлена ранее, продлят автоматически на 6 месяцев вместе с программой реабилитации», — приводит информацию «Российская газета». Какие еще новшества ожидаются с 1 марта: