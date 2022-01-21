Правила получения выплат для части россиян изменятся с 1 марта

С 1 марта часть россиян, которые признаны инвалидами, смогут получать выплаты по новому порядку. В настоящий момент для признания человека инвалидом действуют временные правила, однако с 1 марта они вступят в силу.
«Если инвалидность оформляется впервые, то группу присвоят на основании медицинских документов, и дополнительных обследований для этого не потребуется. Тем гражданам, у которых инвалидность была установлена ранее, продлят автоматически на 6 месяцев вместе с программой реабилитации», — приводит информацию «Российская газета».
Какие еще новшества ожидаются с 1 марта:
Признанным инвалидами не нужно будет писать заявление для подтверждения своего статуса, однако если срок переосвидетельствования наступает до 1 марта 2022 года;
Получить направление на освидетельствование инвалидности можно будет в любом лечебном учреждении: как государственном, так и частном;
Лечебное учреждение будет самостоятельно передавать всю информацию о состоянии здоровья человека, необходимые для установления инвалидности и присвоения группы;
Инвалид может сам присутствовать при проведении освидетельствования или проходить его заочно.
Оспорить результаты медицинской экспертизы можно будет дистанционно;
Заочно группу присвоят на основании записей в медицинских документах;
С 1 марта 2022 года вступят в силу новые требования к квотам на рабочих местах для инвалидов.
С 1 марта часть россиян, которые признаны инвалидами, смогут получать выплаты по новому порядку. В настоящий момент для признания человека инвалидом действуют временные правила, однако с 1 марта они вступят в силу. «Если инвалидность оформляется впервые, то группу присвоят на основании медицинских документов, и дополнительных обследований для этого не потребуется. Тем гражданам, у которых инвалидность была установлена ранее, продлят автоматически на 6 месяцев вместе с программой реабилитации», — приводит информацию «Российская газета». Какие еще новшества ожидаются с 1 марта: