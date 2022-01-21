21 января 2022

Правила получения выплат для части россиян изменятся с 1 марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, инвалидное кресло, инвалид, инвалидность
Для инвалидов изменятся правила получения выплат Фото:

С 1 марта часть россиян, которые признаны инвалидами, смогут получать выплаты по новому порядку. В настоящий момент для признания человека инвалидом действуют временные правила, однако с 1 марта они вступят в силу.

«Если инвалидность оформляется впервые, то группу присвоят на основании медицинских документов, и дополнительных обследований для этого не потребуется. Тем гражданам, у которых инвалидность была установлена ранее, продлят автоматически на 6 месяцев вместе с программой реабилитации», — приводит информацию «Российская газета».

Какие еще новшества ожидаются с 1 марта:

  • Признанным инвалидами не нужно будет писать заявление для подтверждения своего статуса, однако если срок переосвидетельствования наступает до 1 марта 2022 года;
  • Получить направление на освидетельствование инвалидности можно будет в любом лечебном учреждении: как государственном, так и частном;
  • Лечебное учреждение будет самостоятельно передавать всю информацию о состоянии здоровья человека, необходимые для установления инвалидности и присвоения группы;
  • Инвалид может сам присутствовать при проведении освидетельствования или проходить его заочно.
  • Оспорить результаты медицинской экспертизы можно будет дистанционно;
  • Заочно группу присвоят на основании записей в медицинских документах;
  • С 1 марта 2022 года вступят в силу новые требования к квотам на рабочих местах для инвалидов.

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С 1 марта часть россиян, которые признаны инвалидами, смогут получать выплаты по новому порядку. В настоящий момент для признания человека инвалидом действуют временные правила, однако с 1 марта они вступят в силу. «Если инвалидность оформляется впервые, то группу присвоят на основании медицинских документов, и дополнительных обследований для этого не потребуется. Тем гражданам, у которых инвалидность была установлена ранее, продлят автоматически на 6 месяцев вместе с программой реабилитации», — приводит информацию «Российская газета». Какие еще новшества ожидаются с 1 марта:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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