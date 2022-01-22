Власти страны НАТО саботируют отправку войск к берегам РФ

Корабли не нужно отправлять в Черное море, считает 9 испанских партий Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Девять испанских партий подписали манифест с призывами остановить отправку кораблей в Черное море в рамках миссии, а также против размещения истребителей в Болгарии. Документ об этом есть у левой политической силы Podemos («Мы можем»), которая входит в состав коалиционного испанского правительства.

«Мы подписали манифест вместе с прогрессивными силами, которые выступают против ввода войск и говорят нет. Нынешний конфликт можно разрешить только путем диалога, и убежденности в том, что мирное решение — единственный путь», — говорится в официальном twitter-аккаунте Podemos.

Ранее стало известно, что Испания отправляет свои военные корабли для присоединения к Североатлантическому альянсу в Черном и Средиземном морях из-за «роста напряженности в связи с наращиванием сил РФ» возле границ Украины , отмечает Pravda.ru. Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес добавила, что оценивается возможность участия в миссии усиленной воздушной полиции НАТО в Болгарии.

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