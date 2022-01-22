Умер бывший фотограф Ельцина

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Дмитрий Донской был фотографом Бориса Ельцина с 1991 по 1997 годы Фото:

Бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской скончался на 86-м году жизни в Москве. Об этом сообщили близкие Донского.

«Дмитрий умер после болезни», — сказал собеседник агентства. В октябре 2021 года фотограф отметил 85-летний юбилей.

До начала работы с Ельциным Донской был спортивным фотографом. Был фотокорреспондентом на нескольких Олимпиадах. Фотографом президента Ельцина он был с 1991 по 1997 годы. Снимал политика не только во время работы, но и в неформальной обстановке.

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Бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской скончался на 86-м году жизни в Москве. Об этом сообщили близкие Донского. «Дмитрий умер после болезни», — сказал собеседник агентства. В октябре 2021 года фотограф отметил 85-летний юбилей. До начала работы с Ельциным Донской был спортивным фотографом. Был фотокорреспондентом на нескольких Олимпиадах. Фотографом президента Ельцина он был с 1991 по 1997 годы. Снимал политика не только во время работы, но и в неформальной обстановке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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