Умер бывший фотограф Ельцина

Дмитрий Донской был фотографом Бориса Ельцина с 1991 по 1997 годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской скончался на 86-м году жизни в Москве. Об этом сообщили близкие Донского.

«Дмитрий умер после болезни», — сказал собеседник агентства. В октябре 2021 года фотограф отметил 85-летний юбилей.

До начала работы с Ельциным Донской был спортивным фотографом. Был фотокорреспондентом на нескольких Олимпиадах. Фотографом президента Ельцина он был с 1991 по 1997 годы. Снимал политика не только во время работы, но и в неформальной обстановке.