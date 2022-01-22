Захарова: РФ ждет от США и Украины провокаций накануне Олимпиады

22 января 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что Москва ожидает провокаций от США и Киева накануне Олимпиады Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия ожидает военных и информационных провокаций от правительств США и Украины накануне Олимпиады. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председатель Китая Си Цзиньпин якобы попросил российского лидера Владимира Путина «не нападать на Украину» во время Олимпиады. «Последнее, что нужно Си, это чтобы Путин затмил важный момент Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой», — сказал пекинский дипломат агентству. «Сообщение данного агентства — уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб с помощью этого СМИ. Ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», — написала Захарова в своем telegram-канале. В декабре 2021 года США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Китае. При этом американские спортсмены примут участие в соревнованиях. Зимняя Олимпиада в Пекине стартует в феврале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия ожидает военных и информационных провокаций от правительств США и Украины накануне Олимпиады. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председатель Китая Си Цзиньпин якобы попросил российского лидера Владимира Путина «не нападать на Украину» во время Олимпиады. «Последнее, что нужно Си, это чтобы Путин затмил важный момент Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой», — сказал пекинский дипломат агентству. «Сообщение данного агентства — уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб с помощью этого СМИ. Ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», — написала Захарова в своем telegram-канале. В декабре 2021 года США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Китае. При этом американские спортсмены примут участие в соревнованиях. Зимняя Олимпиада в Пекине стартует в феврале.