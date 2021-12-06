США бойкотируют Олимпиаду в Китае, на которую приедет Путин

США решили устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Китае. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
«США проинформировали союзников о решении объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае», — передает заявление Telegram-канал РИА «Новости». Америка предоставляет своим союзникам право самим решать, как поступать в этой ситуации. Однако не смотря на это американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде в КНР.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае в 2022 году. Пекин станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Президент России Владимир Путин заявил, что планировал поехать на открытие зимних игр в Пекине.
США решили устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Китае. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки. «США проинформировали союзников о решении объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае», — передает заявление Telegram-канал РИА «Новости». Америка предоставляет своим союзникам право самим решать, как поступать в этой ситуации. Однако не смотря на это американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде в КНР. Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае в 2022 году. Пекин станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Президент России Владимир Путин заявил, что планировал поехать на открытие зимних игр в Пекине.