06 декабря 2021

США бойкотируют Олимпиаду в Китае, на которую приедет Путин

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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, олимпийские медали, бронза, серебро, медали олимпиады
США устроили дипломатический бойкот игр Фото:

США решили устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Китае. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

«США проинформировали союзников о решении объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае», — передает заявление Telegram-канал РИА «Новости». Америка предоставляет своим союзникам право самим решать, как поступать в этой ситуации. Однако не смотря на это американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде в КНР.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае в 2022 году. Пекин станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Президент России Владимир Путин заявил, что планировал поехать на открытие зимних игр в Пекине.

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США решили устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Китае. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки. «США проинформировали союзников о решении объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае», — передает заявление Telegram-канал РИА «Новости». Америка предоставляет своим союзникам право самим решать, как поступать в этой ситуации. Однако не смотря на это американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде в КНР. Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае в 2022 году. Пекин станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Президент России Владимир Путин заявил, что планировал поехать на открытие зимних игр в Пекине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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