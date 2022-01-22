Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина пока не воевать с Украиной

Стало известно о просьбе главы Китая к Путину насчет Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Генсекретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин попросил президента РФ Владимира Путина не воевать с Украиной во время проведения Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на китайского дипломата.

«Именно президент Китая Си Цзиньпин может иметь наибольшее влияние на график Владимира Путина. Последнее, что нужно Си, это чтобы Путин затмил важный момент Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Это особенно актуально, учитывая, что Си стремится укрепить свой престиж дома, поскольку он добивается поддержки беспрецедентного третьего срока в конце 2022 года», — передает Bloomberg слова дипломата.

Также отмечается, что важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии, которое продлиться с 28 января по 20 марта. Агентство со ссылкой на военных аналитиков указывает, что к моменту окончания перемирия в Украине начнется оттепель.

В декабре 2021 года США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Китае. При этом американские спортсмены примут участие в соревнованиях. Зимняя Олимпиада в Пекине стартует в феврале. Президент России Владимир Путин говорил, что планирует посетить открытие состязаний.

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