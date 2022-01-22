22 января 2022

В России обвинили МИД Британии в дезинформировании. «Призываем перестать распространять чушь»

© Служба новостей «URA.RU»
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД РФ призвало МИД Британии прекратить провокационную деятельность Фото:

Министерство иностранных дел России обвинило МИД Великобритании в распространении дезинформации и эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом сообщили журналистам в российском дипведомстве.

«Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины», — говорится в сообщении МИД РФ, передает ТАСС. Также российское министерство иностранных дел призывает МИД Великобритании прекратить провокационную деятельность, прекратить распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига.

Ранее сообщалось, что британский МИД заявил о том, что российское правительство планирует поставить в Киеве пророссийского лидера, передает RT. По мнению дипведомства Великобритании, Россия рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины.

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Министерство иностранных дел России обвинило МИД Великобритании в распространении дезинформации и эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом сообщили журналистам в российском дипведомстве. «Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины», — говорится в сообщении МИД РФ, передает ТАСС. Также российское министерство иностранных дел призывает МИД Великобритании прекратить провокационную деятельность, прекратить распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига. Ранее сообщалось, что британский МИД заявил о том, что российское правительство планирует поставить в Киеве пророссийского лидера, передает RT. По мнению дипведомства Великобритании, Россия рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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