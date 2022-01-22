МИД РФ призвало МИД Британии прекратить провокационную деятельность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство иностранных дел России обвинило МИД Великобритании в распространении дезинформации и эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом сообщили журналистам в российском дипведомстве.

«Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины», — говорится в сообщении МИД РФ, передает ТАСС. Также российское министерство иностранных дел призывает МИД Великобритании прекратить провокационную деятельность, прекратить распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига.

Ранее сообщалось, что британский МИД заявил о том, что российское правительство планирует поставить в Киеве пророссийского лидера, передает RT. По мнению дипведомства Великобритании, Россия рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины.