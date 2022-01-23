Европа начала готовить обширные санкции против РФ из-за Украины

В ЕС работают над пакетом санкций против РФ в сфере экономики и финансов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз начинает работу над новыми экономическими санкциями против РФ, если последняя «вторгнется» на Украину. Об этом рассказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse.

«В данный момент идет работа над обширным пакетом санкций в сфере экономики и финансов. В случае эскалации последует очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ», — приводит его слова издание РИА «Новости».

Он также заявил о вероятном отключении РФ от системы Swift. При этом, по его словам, санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» вводить не нужно.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании готовы применить экономические санкции против России независимо от взаимоотношений с Украиной. По словам заместителя премьер-министра королевства, министра юстиции Доминика Рааба, правительство может прибегнуть к этому при попытке Москвы якобы привести к власти в Киеве политиков РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам