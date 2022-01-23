Европа начала готовить обширные санкции против РФ из-за Украины

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В ЕС работают над пакетом санкций против РФ в сфере экономики и финансов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз начинает работу над новыми экономическими санкциями против РФ, если последняя «вторгнется» на Украину. Об этом рассказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse.

«В данный момент идет работа над обширным пакетом санкций в сфере экономики и финансов. В случае эскалации последует очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ», — приводит его слова издание РИА «Новости».

Он также заявил о вероятном отключении РФ от системы Swift. При этом, по его словам, санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» вводить не нужно.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании готовы применить экономические санкции против России независимо от взаимоотношений с Украиной. По словам заместителя премьер-министра королевства, министра юстиции Доминика Рааба, правительство может прибегнуть к этому при попытке Москвы якобы привести к власти в Киеве политиков РФ.

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Евросоюз начинает работу над новыми экономическими санкциями против РФ, если последняя «вторгнется» на Украину. Об этом рассказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse. «В данный момент идет работа над обширным пакетом санкций в сфере экономики и финансов. В случае эскалации последует очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ», — приводит его слова издание РИА «Новости». Он также заявил о вероятном отключении РФ от системы Swift. При этом, по его словам, санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» вводить не нужно. Ранее сообщалось, что власти Великобритании готовы применить экономические санкции против России независимо от взаимоотношений с Украиной. По словам заместителя премьер-министра королевства, министра юстиции Доминика Рааба, правительство может прибегнуть к этому при попытке Москвы якобы привести к власти в Киеве политиков РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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