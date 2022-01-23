23 января 2022

IT-поставщик Минобороны признан банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
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Институты УРО РАН. Екатеринбург, интернет, провода, электроника, it, сервер, информационные технологии, компьютер
Разработки ЦНИИ ЭИСУ будут переданы профильным предприятиям для завершения Фото:

Поставщик софта для Министерства обороны АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ) признан банкротом. Сумма долга составляет 3,57 млрд руб.

«Девятый арбитражный апелляционный суд признал банкротом IT-подрядчика Минобороны АО „Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления“ (ЦНИИ ЭИСУ). Долг предприятия, входящего в „Ростех“, составляет 3,57 млрд руб., крупнейшими кредиторами выступают структуры самой госкорпорации», — сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что кредиторы планируют получить основной актив подрядчика — четырехэтажный особняк на Тверском бульваре, стоимость которого составляет порядка 7 млрд руб. В «Росэлектронике» пояснили, что разработки института будут переданы профильным предприятиям холдинга с целью завершения проектов, сообщает издание. В их число входят геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных и другие разработки.

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Поставщик софта для Министерства обороны АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ) признан банкротом. Сумма долга составляет 3,57 млрд руб. «Девятый арбитражный апелляционный суд признал банкротом IT-подрядчика Минобороны АО „Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления“ (ЦНИИ ЭИСУ). Долг предприятия, входящего в „Ростех“, составляет 3,57 млрд руб., крупнейшими кредиторами выступают структуры самой госкорпорации», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что кредиторы планируют получить основной актив подрядчика — четырехэтажный особняк на Тверском бульваре, стоимость которого составляет порядка 7 млрд руб. В «Росэлектронике» пояснили, что разработки института будут переданы профильным предприятиям холдинга с целью завершения проектов, сообщает издание. В их число входят геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных и другие разработки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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