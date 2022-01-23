IT-поставщик Минобороны признан банкротом

24 января 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Разработки ЦНИИ ЭИСУ будут переданы профильным предприятиям для завершения Фото: Анна Майорова © URA.RU Поставщик софта для Министерства обороны АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ) признан банкротом. Сумма долга составляет 3,57 млрд руб. «Девятый арбитражный апелляционный суд признал банкротом IT-подрядчика Минобороны АО „Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления“ (ЦНИИ ЭИСУ). Долг предприятия, входящего в „Ростех“, составляет 3,57 млрд руб., крупнейшими кредиторами выступают структуры самой госкорпорации», — сообщает « Коммерсантъ ». Отмечается, что кредиторы планируют получить основной актив подрядчика — четырехэтажный особняк на Тверском бульваре, стоимость которого составляет порядка 7 млрд руб. В «Росэлектронике» пояснили, что разработки института будут переданы профильным предприятиям холдинга с целью завершения проектов, сообщает издание. В их число входят геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных и другие разработки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Поставщик софта для Министерства обороны АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ) признан банкротом. Сумма долга составляет 3,57 млрд руб. «Девятый арбитражный апелляционный суд признал банкротом IT-подрядчика Минобороны АО „Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления“ (ЦНИИ ЭИСУ). Долг предприятия, входящего в „Ростех“, составляет 3,57 млрд руб., крупнейшими кредиторами выступают структуры самой госкорпорации», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что кредиторы планируют получить основной актив подрядчика — четырехэтажный особняк на Тверском бульваре, стоимость которого составляет порядка 7 млрд руб. В «Росэлектронике» пояснили, что разработки института будут переданы профильным предприятиям холдинга с целью завершения проектов, сообщает издание. В их число входят геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных и другие разработки.