Правительство придумало, как не оставить россиян без выплат

Россиян начнут информировать о выплатах, которые они могут оформить, подав заявление. Тех, кому нужна помощь, будут определять автоматически. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«К сожалению, люди, получающие те или иные пособия, выплаты от государства, это люди малообеспеченные или попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. У такой категории граждан не всегда есть возможность самостоятельно узнать о том, на какую помощь от государства они могут рассчитывать», — рассказала она «Известиям».
Данный механизм будет информировать о материнском капитале, сообщения о котором будут приходит через СМС. Также россияне смогут увидеть информацию о полагающихся выплатах на сайте Госуслуг. Большинство оценивает такую возможность положительно.
Ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что для получения пособия по беременности и родам, а также при усыновлении ребенка до трех месяцев нужно обратиться в фонд или в Многофункциональный центр (МФЦ). При себе необходимо иметь заявление и лист нетрудоспособности по беременности и родам, справку о признании безработной, свидетельство о рождении ребенка либо копию решения суда об усыновлении.
Россиян начнут информировать о выплатах, которые они могут оформить, подав заявление. Тех, кому нужна помощь, будут определять автоматически. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «К сожалению, люди, получающие те или иные пособия, выплаты от государства, это люди малообеспеченные или попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. У такой категории граждан не всегда есть возможность самостоятельно узнать о том, на какую помощь от государства они могут рассчитывать», — рассказала она «Известиям». Данный механизм будет информировать о материнском капитале, сообщения о котором будут приходит через СМС. Также россияне смогут увидеть информацию о полагающихся выплатах на сайте Госуслуг. Большинство оценивает такую возможность положительно. Ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что для получения пособия по беременности и родам, а также при усыновлении ребенка до трех месяцев нужно обратиться в фонд или в Многофункциональный центр (МФЦ). При себе необходимо иметь заявление и лист нетрудоспособности по беременности и родам, справку о признании безработной, свидетельство о рождении ребенка либо копию решения суда об усыновлении.