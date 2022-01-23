Правительство придумало, как не оставить россиян без выплат

24 января 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

Граждан могут начать автоматически информировать о полагающихся им выплатах Фото: Анна Майорова © URA.RU Россиян начнут информировать о выплатах, которые они могут оформить, подав заявление. Тех, кому нужна помощь, будут определять автоматически. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «К сожалению, люди, получающие те или иные пособия, выплаты от государства, это люди малообеспеченные или попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. У такой категории граждан не всегда есть возможность самостоятельно узнать о том, на какую помощь от государства они могут рассчитывать», — рассказала она «Известиям». Данный механизм будет информировать о материнском капитале, сообщения о котором будут приходит через СМС. Также россияне смогут увидеть информацию о полагающихся выплатах на сайте Госуслуг. Большинство оценивает такую возможность положительно. Ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что для получения пособия по беременности и родам, а также при усыновлении ребенка до трех месяцев нужно обратиться в фонд или в Многофункциональный центр (МФЦ). При себе необходимо иметь заявление и лист нетрудоспособности по беременности и родам, справку о признании безработной, свидетельство о рождении ребенка либо копию решения суда об усыновлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиян начнут информировать о выплатах, которые они могут оформить, подав заявление. Тех, кому нужна помощь, будут определять автоматически. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «К сожалению, люди, получающие те или иные пособия, выплаты от государства, это люди малообеспеченные или попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. У такой категории граждан не всегда есть возможность самостоятельно узнать о том, на какую помощь от государства они могут рассчитывать», — рассказала она «Известиям». Данный механизм будет информировать о материнском капитале, сообщения о котором будут приходит через СМС. Также россияне смогут увидеть информацию о полагающихся выплатах на сайте Госуслуг. Большинство оценивает такую возможность положительно. Ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что для получения пособия по беременности и родам, а также при усыновлении ребенка до трех месяцев нужно обратиться в фонд или в Многофункциональный центр (МФЦ). При себе необходимо иметь заявление и лист нетрудоспособности по беременности и родам, справку о признании безработной, свидетельство о рождении ребенка либо копию решения суда об усыновлении.