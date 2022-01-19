В ПФР рассказали, как в 2022 году получить выплату на детей

19 января 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Размер пособия на ребенка составляет 708,23 рубля в месяц Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для получения пособия по беременности и родам, а также при усыновлении ребенка до трех месяцев россияне должны обратиться в Пенсионный фонд России с заявлением либо в Многофункциональный центр (МФЦ). Такая информация содержится на официальном сайте ПФР РФ. «Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо в многофункциональный центр, принимающий такое заявление. Отправить заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда можно по почте», — говорится на сайте организации. Отмечается также, что с собой нужно принести лист нетрудоспособности по беременности и родам, справку о признании безработной, свидетельство о рождении ребенка либо копию решения суда об усыновлении. Размер пособия — 708,23 рублей в месяц. Решение о назначении пособия выносится за 10 рабочих дней. Если женщина во время беременности находится в трудной финансовой ситуации, то она может получить пособие в 50% от суммы прожиточного минимума — около 6800 рублей. Работающим положены декретные — с 2022 года минимальная сумма за день составляет 456,66 рубля, а максимальная — 2572,6 рубля. При рождении ребенка до 1 февраля родители получат от государства 18886 рублей, а после этой даты — 20473 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для получения пособия по беременности и родам, а также при усыновлении ребенка до трех месяцев россияне должны обратиться в Пенсионный фонд России с заявлением либо в Многофункциональный центр (МФЦ). Такая информация содержится на официальном сайте ПФР РФ. «Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо в многофункциональный центр, принимающий такое заявление. Отправить заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда можно по почте», — говорится на сайте организации. Отмечается также, что с собой нужно принести лист нетрудоспособности по беременности и родам, справку о признании безработной, свидетельство о рождении ребенка либо копию решения суда об усыновлении. Размер пособия — 708,23 рублей в месяц. Решение о назначении пособия выносится за 10 рабочих дней. Если женщина во время беременности находится в трудной финансовой ситуации, то она может получить пособие в 50% от суммы прожиточного минимума — около 6800 рублей. Работающим положены декретные — с 2022 года минимальная сумма за день составляет 456,66 рубля, а максимальная — 2572,6 рубля. При рождении ребенка до 1 февраля родители получат от государства 18886 рублей, а после этой даты — 20473 рубля.