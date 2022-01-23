Синоптики: сколько екатеринбуржцам предстоит страдать от смога

24 января 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Горожане жалуются на то, что им трудно дышать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Смог, накрывший Екатеринбург, может сохраниться дольше предполагаемого ранее срока. Таким предположением с URA.RU поделились специалисты Уральского гидрометцентра. «Пока улучшения мы не видим, прогнозы еще составляются, ситуация анализируется, будем смотреть, насколько загрязнен воздух. Пока до 26 числа действует предупреждение невысокой степени опасности, но мы не исключаем, что оно может продлиться», — пояснили метеорологи. Ранее синоптики предупредили, что в Свердловской области пять дней продержится смог — с 21 по 26 января. Специалисты Роспотребнадзора произвели пробы воздуха и обнаружили превышение концентрации вредных веществ. «Не исключено, что 26 января ситуация улучшится: поблизости есть атмосферный фронт, который может внести свою лепту и ветер чуть-чуть усилится», — добавили в гидрометцентре. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Смог, накрывший Екатеринбург, может сохраниться дольше предполагаемого ранее срока. Таким предположением с URA.RU поделились специалисты Уральского гидрометцентра. «Пока улучшения мы не видим, прогнозы еще составляются, ситуация анализируется, будем смотреть, насколько загрязнен воздух. Пока до 26 числа действует предупреждение невысокой степени опасности, но мы не исключаем, что оно может продлиться», — пояснили метеорологи. Ранее синоптики предупредили, что в Свердловской области пять дней продержится смог — с 21 по 26 января. Специалисты Роспотребнадзора произвели пробы воздуха и обнаружили превышение концентрации вредных веществ. «Не исключено, что 26 января ситуация улучшится: поблизости есть атмосферный фронт, который может внести свою лепту и ветер чуть-чуть усилится», — добавили в гидрометцентре.