Роспотребнадзор сообщил о загрязнении воздуха в Екатеринбурге

В Екатеринбурге провели проверку из-за смога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге обнаружили превышение концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«В пробах, отобранных в районе ЖК „Малевич“ (переулок Трамвайный,2), установлено превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам», — указано на сайте Роспотребнадзора Свердловской области.

В Роспотребнадзоре организовали проверку из-за смога. На Эльмаше (улица Фронтовых Бригад, 7) и в Ботаническом микрорайоне (улица Родонитовая, 21) не обнаружено превышения допустимого значения вредных веществ.

Санитарные врачи не рекомендуют долго находиться на открытом воздухе, особенно рано утром. Жителям посоветовали использовать маски и респираторы. Лучше не открывать окна, делать влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить. Необходимо промывать глаза, нос и горло, а также отказаться от курения.

Ранее синоптики предупредили, что смог в Свердловской области продержится пять дней — до 26 января. В Гидрометцентре сообщили о наличии неблагоприятных условий первой степени опасности.

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