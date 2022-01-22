По итогам рейда силовиков пермским барам грозят крупные штрафы

Ночные клубы в Перми работают вопреки запрету Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермские силовики в ночь с пятницы на субботу провели ночной рейд по клубам и барам, проверяя выполнение антиковидного запрета на работу заведений после 23:00. По результатам облавы четырем барам, расположенным в центре города, грозят крупные штрафы, сообщают в Министерстве территориальной безопасности.

«В результате совместного рейда по четырем заведениям Перми зарегистрированы материалы проверок по обстоятельствам совершения правонарушения по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП: ул. Сибирская, 16, бары Tony Моntana и Natasha, ул. Газеты Звезда, 12. The Friendscafe, ул. Монастырская, 14, кафе Главбар. Во всех заведениях работал бар, дискотека, посетители могли попасть туда после 23 часов в ночное время», — говорится в Instagram-аккаунте Минтербеза.

Проверка баров проводилась по поручению краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Из-за пандемии развлекательным заведениям в Прикамье запрещено работать после 23:00. За нарушение юрлицам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Ночной рейд силовиков по пермским барам Пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края

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