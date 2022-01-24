По словам Александра Мясникова, многие не знают об эффективности одного из видов препаратов Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

При возникновении головной боли человеку следует принимать антидепрессанты, которые могут облегчить состояние. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения. В частности это амитриптилин», — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников заявил, что многие принимают антидепрессанты только в случае депрессии. По его словам, это ошибочный подход. Он также уточнил, что самой распространенной причиной головной боли является остеохондроз. «При таком раскладе болят ткани, окружающие голову: мышцы, сухожилия, фасции», — подытожил он.

Ранее Мясников назвал неожиданный предвестник инсульта. По его словам, иногда перед приступом головной боли могут появиться «необычные видения, запахи, звуки, странное освещение». Это состояние врач назвал мигренью с «аурой». Также он посоветовал ограничить потребление воды и соли для пациентов с гипертонией.

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