Мясников назвал неожиданный предвестник инсульта

Странные ощущения, сопровождающие мигрень, могут быть предвестником инсульта. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Выступая в эфире телеканала «Россия 1» Мясников заметил, что иногда перед приступом головной боли могут появиться «необычные видения, запахи, звуки, странное освещение». «Эта мигрень с „аурой“, когда вы чувствуете, что сейчас начнется приступ, может закончиться инсультом, в том числе», — заявил он. По словам врача, особенно внимательно к таким необычным проявлениям следует отнестись женщинам.
Мясников назвал и другие факторы, способствующие инсульту. Это, в частности, полнота, повышенный уровень сахара в крови и холестерин, артериальная гипертония, отмечает РИА «Новости».
Ранее Мясников заявил, что при головной боли лучше принимать не обезболивающие средства, а антидепрессанты. Он уточнил, что речь идет о болях, возникающих при остеохондрозе. Симптом этого заболевания — боли в мышцах, сухожилиях и фасциях.
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