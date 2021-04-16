16 апреля 2021

Мясников назвал неожиданный предвестник инсульта

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщинам стоит внимательнее относиться к необычной головной боли Фото:

Странные ощущения, сопровождающие мигрень, могут быть предвестником инсульта. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Выступая в эфире телеканала «Россия 1» Мясников заметил, что иногда перед приступом головной боли могут появиться «необычные видения, запахи, звуки, странное освещение». «Эта мигрень с „аурой“, когда вы чувствуете, что сейчас начнется приступ, может закончиться инсультом, в том числе», — заявил он. По словам врача, особенно внимательно к таким необычным проявлениям следует отнестись женщинам.

Мясников назвал и другие факторы, способствующие инсульту. Это, в частности, полнота, повышенный уровень сахара в крови и холестерин, артериальная гипертония, отмечает РИА «Новости».

Ранее Мясников заявил, что при головной боли лучше принимать не обезболивающие средства, а антидепрессанты. Он уточнил, что речь идет о болях, возникающих при остеохондрозе. Симптом этого заболевания — боли в мышцах, сухожилиях и фасциях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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