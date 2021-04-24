Мясников дал два совета для борьбы с гипертонией

Доктор, телеведущий Александр Мясников посоветовал ограничить потребление воды и соли для пациентов с гипертонией. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-1».
«Любому гипертонику надо ограничивать воду, — передает слова врача «
Также Мясников указал, что необходимо снизить суточную норму потребления соли до 2 грамм. По его словам, нужное количество этого вещества организм уже получает из продуктов. Врач подчеркнул, что по современным нормам показатели давления 130 на 90 уже считаются гипертонией.
Ранее Мясников назвал неожиданный предвестник инсульта. По его словам, иногда перед приступом головной боли могут появиться «необычные видения, запахи, звуки, странное освещение». Это состояние врач назвал мигренью с «аурой».
Подписывайтесь на URA.RU в