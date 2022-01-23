Мэр Челябинска отправила треть сотрудников на дистант

24 января 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Наталья Котова исполнила «антиковидное» поручение губернатора Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В администрации Челябинска и подведомственных ей структурах 30% сотрудников с 24 января перешли на удаленный режим работы. Об этом сообщила на аппаратном совещании мэр областного центра Наталья Котова. «С 24 января, в соответствии с главы региона, дистанционно работают 30% структурных подразделений администрации Челябинска. Пока будем руководствоваться этим показателем», — сказала Котова на совещании, ход которого транслировался на YouTube-канале мэрии. О решении перевести на «удаленку» муниципальных чиновников и сотрудников государственных учреждений регионального уровня губернатор Алексей Текслер заявил 20 января в эфире телеканала «Россия 24». Других дополнительных мер, призванных ограничить распространение в Челябинской области пятой волны коронавируса и штамма «Омикрон» пока не планируется. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В администрации Челябинска и подведомственных ей структурах 30% сотрудников с 24 января перешли на удаленный режим работы. Об этом сообщила на аппаратном совещании мэр областного центра Наталья Котова. «С 24 января, в соответствии с главы региона, дистанционно работают 30% структурных подразделений администрации Челябинска. Пока будем руководствоваться этим показателем», — сказала Котова на совещании, ход которого транслировался на YouTube-канале мэрии. О решении перевести на «удаленку» муниципальных чиновников и сотрудников государственных учреждений регионального уровня губернатор Алексей Текслер заявил 20 января в эфире телеканала «Россия 24». Других дополнительных мер, призванных ограничить распространение в Челябинской области пятой волны коронавируса и штамма «Омикрон» пока не планируется.