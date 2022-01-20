Губернатор Текслер переводит челябинских чиновников на дистант

21 января 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

На дистанционный режим работы перейдут с 24 января треть сотрудников правительства и муниципалитетов Челябинской области. Об этом эфире федерального телеканала «Россия 24» заявил губернатор области Алексей Текслер, комментируя начавшуюся пятую волну коронавируса. «Пока мы не предпринимаем дополнительных ограничений, кроме перехода на дистанционный режим работы. С понедельника, 24 января, администрации, правительственные и муниципальные учреждения переводят 30% работников на удаленку. Соответствующие консультации проводятся и с предприятиями региона», — заявил Текслер. Также он сообщил, что наличие штамма «Омикрон» в Челябинской области уже доказано, только за 19—20 января заболеваемость COVID-19 выросла на 40%. Число тяжелых случаев при этом растет не столь значительно, однако на Южном Урале готовы развернуть почти 10,3 тысячи коек на ковидных базах. Из имеющихся мест для лечения больных с коронавирусом пока свободно 15%. Ранее власти региона обратились к работодателям с просьбой начать перевод своих сотрудников на дистант в связи с ростом заболевания COVID. Рекомендовано отправить на удаленный режим работы 30% коллективов.