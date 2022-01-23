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В Свердловской области начинается вакцинация детей от COVID

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Первая партия «Спутник М» пришла в Свердловскую область Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» приехала в Свердловскую область. Как объявил губернатор Евгений Куйвашев, 2400 доз препарата уже распределяют по детским больницам. Теперь правительство региона ждет следующую поставку.

«Вакцинация подростков — абсолютно добровольная. Проводиться она будет с согласия родителей. Знаю, что еще до поступления вакцины некоторые школы в области заранее готовились, проводили опросы. И многие уже дали свое согласие, понимая, что важно защитить от опасного вируса не только себя, но и своих детей», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

20 января свердловские власти объявили, что в ближайшее время в регион поступит партия «Спутник М». Замгубернатора Павел Креков утверждал, что желающих вакцинироваться «достаточно много». В первую очередь, детскую вакцину будут использовать в Екатеринбурге, затем ставить прививку начнут детям в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Препарат «Спутник М» разработан в России для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет. Это аналог «Спутник V», но его концентрация снижена в пять раз. Прививка ставится также в два этапа.

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Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» приехала в Свердловскую область. Как объявил губернатор Евгений Куйвашев, 2400 доз препарата уже распределяют по детским больницам. Теперь правительство региона ждет следующую поставку. «Вакцинация подростков — абсолютно добровольная. Проводиться она будет с согласия родителей. Знаю, что еще до поступления вакцины некоторые школы в области заранее готовились, проводили опросы. И многие уже дали свое согласие, понимая, что важно защитить от опасного вируса не только себя, но и своих детей», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram. 20 января свердловские власти объявили, что в ближайшее время в регион поступит партия «Спутник М». Замгубернатора Павел Креков утверждал, что желающих вакцинироваться «достаточно много». В первую очередь, детскую вакцину будут использовать в Екатеринбурге, затем ставить прививку начнут детям в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Препарат «Спутник М» разработан в России для вакцинации подростков в возрасте от 12 лет. Это аналог «Спутник V», но его концентрация снижена в пять раз. Прививка ставится также в два этапа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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